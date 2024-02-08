西班牙法院暫停蘋果和亞馬遜罰款 等待上訴

鉅亨網新聞中心 2024-02-08 21:06

亞馬遜 (AMZN-US) 發言人表示，西班牙高等法院暫停了當地反壟斷機構去年對蘋果 (AAPL-US) 和亞馬遜的 1.94 億歐元罰款，等待這兩家公司提起上訴。

西班牙國家市場和競爭委員會 (CNMC) 於 2023 年 7 月對這兩家公司進行罰款，理由是它們在西班牙聯手促銷蘋果設備。CNMC 表示，2018 年 10 月 31 日簽署的兩份合約中的幾項條款，限制了影響西班牙電子產品網路銷售的競爭。蘋果被罰款 1 億 4364 萬歐元，亞馬遜被罰款 5051 萬歐元。

亞馬遜表示，法院停止支付的裁決是上訴程序的一部分。

亞馬遜在 2023 年 7 月表示，由於與蘋果的協議，亞馬遜網站上蘋果設備的折扣數量增加。

暫停罰款並不意味法院將作出有利於或不利於兩家公司的裁決。

CNMC 去年 7 月表示，2018 年 10 月兩家公司簽署了兩份合同，更新了亞馬遜作為蘋果授權經銷商的條件。 其中包括幾項限制競爭條款，這些條款影響了西班牙電子產品的線上零售。

該機構指出，兩家公司都同意，只有蘋果指定的一系列經銷商才能透過亞馬遜在西班牙的網站銷售其產品。

這些條款阻止超過 90% 現有經銷商在亞馬遜西班牙官網上銷售蘋果產品。反壟斷監管機構指出，同樣是由於該協議，其他歐盟國家的賣家透過亞馬遜網站銷售的蘋果產品減少了，從而限制了歐盟成員國之間的貿易。

CNMC 去年曾表示，透過廣告條款，兩家公司限制蘋果的競爭對手在亞馬遜網站上購買廣告位置，在對蘋果產品進行某些搜尋時，以及在購買過程中為自己的產品做廣告的可能性 。