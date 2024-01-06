蘋果反壟斷調查近尾聲 傳美司法部準備提訴訟

《紐約時報》報導，美國司法部針對蘋果 (AAPL-US) 的反壟斷調查正處於「後期階段」，可能準備在上半年提出全面性的反壟斷訴訟，思量蘋果對軟硬體的掌控，如何將消費者鎖定在自家的生態系統中，使競爭對手難以與之抗衡。

調查期間，蘋果多次派員與司法部會面，調查範圍涵蓋 iMessage、Apple Watch、Apple Pay 以及 AirTag 等商品及功能，像是蘋果如何將競爭對手排除在 iMessage 之外、如何阻止其他金融公司在 iPhone 上提供類似 Apple Pay 的「tap-to-pay」服務，以及如何限制與 AirTag 競爭的其他裝置使用 iPhone 定位服務等。

一旦司法部成功提起訴訟，將是蘋果多年來面臨最大的反壟斷風險。目前美國是蘋果的全球最大市場，蘋果曾表示，iMessage 和 Apple Watch 的運行方式，是得以區隔 iPhone 和 Android 手機的重要特色。

消息傳出後，投資人和分析師開始擔心蘋果可能面臨各種監管風險，如歐盟將開放用戶使用 App Store 以外的第三方平台下載 App。美國司法部近期對 Google 搜尋引擎提出的反壟斷訴訟，也牽涉到和蘋果的合作關係。

CFRA 分析師 Nick Rodelli 周五 (5 日) 於一份報告中寫道：「雖然蘋果股價在 2023 年漲了 48%，但近月來，我們對蘋果法律風險的擔憂有所加劇。」

蘋果周五收盤下跌 0.4%，報每股 181.18 美元，盤後小跌 0.1%。

蘋果執行長庫克 (Tim Cook) 將在下周四 (11 日) 與歐盟執委會主掌反壟斷事務的委員 Margrethe Vestager 會面。

針對上述報導，蘋果一位代表拒絕發表評論，司法部沒有立即回應 CNBC 的置評請求。