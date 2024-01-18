法院顧問作出有利建議 英特爾可望推翻歐盟反壟斷罰款

歐洲最高法院一名顧問周四 (18 日) 發現歐盟監管機構在經濟分析上存在錯誤，進一步推動美國晶片製造商英特爾 (INTC-US) 針對歐盟 10.6 億歐元反壟斷罰款的抗爭。

此案可追溯至 2009 年，當時歐盟委員會對英特爾處以罰款，因英特爾為與對手 AMD (AMD-US) 競爭，因此向電腦製造商戴爾 (DELL-US)、惠普 (HPQ-US)、NEC 和聯想 (LNVGY-US) 提供回扣，讓它們向英特爾採購大部分晶片。

監管機構普遍反對龍頭企業提供折扣，因為擔心這些折扣可能會構成反競爭；但企業則表示，執法者必須證明折扣具有反競爭效果，然後才能制裁。

下級法院於 2022 年取消了罰款，促使歐盟競爭執法機構向總部位於盧森堡的歐盟法院 (CJEU) 提出上訴。

歐洲法院總檢察長梅迪納只關注 6 個上訴理由中的 2 個，建議法官應該駁回這兩個理由。

她在一份不具約束力的意見中表示：「法院應該確認委員會對惠普和聯想的應用 AEC 測試是錯誤的。」

AEC 測試評估的是，即使占主導地位的企業提供回扣，同樣高效的競爭對手仍然可以在多大程度上進行競爭。

歐盟法院將在未來幾個月做出裁決，大多都會依循此類建議。

歐盟委員會去年重新審理此案，並對英特爾處以 3.76 億歐元的罰款，理由是該公司在 2002 年 11 月至 2006 年 12 月期間向惠普、宏碁和聯想支付了非法款項，以停止或延後競爭對手的產品生產。