法院顧問：應支持歐盟對谷歌27億美元反壟斷罰款

歐洲最高法院顧問周四 (11 日) 表示，Alphabet (GOOGL-US) 旗下谷歌 24.2 億歐元、約合 27 億 美元的歐盟反壟斷罰款，應該得到歐洲最高法院的支持，這對全球最受歡迎的網路搜尋引擎可能構成打擊。

2017 年，歐盟委員會對該公司處以罰款，因為該公司利用自己的比價購物服務相對規模較小的歐洲競爭對手產生不公平優勢。

這起購物案是歐盟在過去 10 年做出的三項決定中的第一項，導致谷歌 被處以總計 82.5 億歐元的罰款。

歐盟法院 (CJEU) 總檢察長科科特 (Juliane Kokott) 表示，法官應確認罰款：「正如委員會所發現並得到普通法院證實的那樣，谷歌正在利用其在通用搜尋服務市場上的主導地位，以支持其結果的顯示來支持自有比較購物服務。」

遵循大多數此類不具約束力建議的法官將在未來幾個月做出裁決。2021 年的案例中，下級法庭也支持歐盟競爭執法機構。

谷歌表示將審查意見並等待法院裁決。發言人表示：「無論上訴結果如何，我們都會繼續投資於補救措施，該措施已成功運行多年，並將繼續與歐盟委員會進行建設性合作。」

歐盟反壟斷主管維斯塔格 (Margrethe Vestager) 周四稍後在美國會見 Alphabet 執行長皮查 (Sundar Pichai) 和其他大型科技領導人，討論競爭和數字問題。

谷歌也對其 Android 行動作業系統和 AdSense 廣告服務的另外兩項裁決提出質疑。