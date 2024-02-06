美股高殖利率、連續股息成長25年的公司有哪些？

鉅亨研報 2024-02-06 09:50

一、股息貴族是什麼？

自 2005 年開始，每年 Standard and Poor (S&P500) 都會出版 Dividend Aristocrats，也就是所謂的高股息個股清單。2024 年 1 月更新後的指數包含 67 檔成分股。

■英文: S&P 500 Dividend Aristocrats index

■篩選標準：

條件二：連續 25 年每年增加每股基本股息。

條件三：市值保持 30 億美元以上。

條件四：前 3 個月每日平均交易額達到 500 萬美元。

■更新規則：

規則一：每年 1 月重新增刪成分股。

規則二：每季將成分股按指數重新加權再平衡。這是為了讓成份股在指數中的比例相等，所以每個成分股的規模需要被重新設定。

規則三：每次重新平衡時最少會選出 40 檔標的，且設置 30% 的行業上限，以確保產業多樣化，產業分類則是依據 GICS 分類。

二、美股股息貴族排行榜

以下 S&P500 成分股中，連續配息且配息保持成長 (無衰退) 至少超過 25 年的公司清單，依照殖利率由高至低排序前 10 名，其中包括許多大家耳熟能詳的公司，如 3M、AT&T、富蘭克林、雪佛龍等公司，都屬於股息貴族的行列。