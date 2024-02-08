〈財報〉中國需求穩定 Coach母公司Tapestry調升全年獲利財測

鉅亨網編譯張祖仁 2024-02-08 20:20

Coach 手袋製造商 Tapestry (TPR-US) 周四 (8 日) 調升全年獲利預期，押注中國對其手袋和皮革製品的需求復甦。

這家手袋製造商的股價在周四盤前上漲 4%，第 2 季銷售業績也超出預期。

由於美國需求放緩的壓力，今年開局較為疲軟。該公司大中華區當季營收成長 19%，加入其他肯零售商的行列，例如加拿大鵝 (Canada Goose) 。

Tapestry 的主要收入來源 Coach 品牌銷售額成長 6%，抵消了 Kate Spade 和 Stuart Weitzman 品牌分別下降 6% 和 4% 的影響。

根據瑞銀報告，第 2 季其 Coach 品牌商品在美國的平均售價上漲了 12%，而促銷活動仍然較低調，進一步幫助該公司增加了銷售額。

運費成本的降低以及 Tapestry 廣受歡迎的 Tabby 單肩包和 Dakota 手袋的全價銷售，有助獲利率擴大了 170 個基點。

該公司以 85 億美元收購 Michael Kors 母公司 Capri，並為應對全球精品市場的激烈競爭做好準備。

根據 LSEG 的數據，截至 12 月 31 日當季，Tapestry 淨銷售額升至 20.8 億美元，優於分析師平均預期的 20.6 億美元。