美股重點新聞摘要2024年02月08日

今日操盤前瞻

晶片市場復甦 + AI 技術需求強 安謀調升全年營收展望 盤後一度瘋漲 40%

輝達市值直逼亞馬遜 差距僅不到 3%

迪士尼走出困境 串流虧損降 30 億美元庫藏股 股利提高 50%

迪士尼 ( DIS-US ) 週三 (7 日) 盤後公布 2024 會計年度 第一季財報 成績單優異，主因是主題樂園大賺、削減開支頗具成效，以及串流​​媒體業務虧損大幅減少。迪士尼還給出優異財測，推動其股價盤後噴漲逾 6%。 閱讀全文...

營收雖未達預期 阿里巴巴調高股票回購金額 250 億美元

阿里巴巴 (BABA-US)(9988-HK) 股價在周三 (7 日) 盤前交易大漲，因為該公司 12 月當季營收雖未達預期，但宣布將股票回購計畫規模增加 250 億美元。閱讀全文...