美股重點新聞摘要2024年02月08日
鉅亨網新聞中心 2024-02-08 08:28
今日操盤前瞻
美股財報 (2/7 盤後)：迪士尼 (DIS)、安謀 (ARM)、PayPal(PYPL)
中國 1 月 CPI、PPI
美國上周失業金數據
晶片市場復甦 + AI 技術需求強 安謀調升全年營收展望 盤後一度瘋漲 40%
英國晶片設計商安謀 (ARM-US) 周三 (7 日) 公布會計年度第三季業績優於預期，並給出強勁的本季展望，一度帶動盤後股價飆漲逾 40%。閱讀全文...
輝達市值直逼亞馬遜 差距僅不到 3%
華爾街對人工智慧 (AI) 的熱情，使輝達 (NVDA-US) 市值持續逼近亞馬遜 (AMZN-US)，並且緊追 Google 母公司 Alphabet(GOOGL-US)。閱讀全文...
迪士尼走出困境 串流虧損降 30 億美元庫藏股 股利提高 50%
迪士尼 (DIS-US) 週三 (7 日) 盤後公布 2024 會計年度第一季財報成績單優異，主因是主題樂園大賺、削減開支頗具成效，以及串流媒體業務虧損大幅減少。迪士尼還給出優異財測，推動其股價盤後噴漲逾 6%。閱讀全文...
營收雖未達預期 阿里巴巴調高股票回購金額 250 億美元
阿里巴巴 (BABA-US)(9988-HK) 股價在周三 (7 日) 盤前交易大漲，因為該公司 12 月當季營收雖未達預期，但宣布將股票回購計畫規模增加 250 億美元。閱讀全文...
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