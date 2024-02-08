〈紐約匯市〉美元指數連兩日回落 市場等待經濟數據指引方向

鉅亨網編譯林薏禎 2024-02-08 05:57

在出奇強勁的美國經濟數據，以及聯準會 (Fed) 官員試圖讓降息預期降溫的言論，本周帶動美元彈升至近三個月高點後，美元指數周三 (7 日) 進一步走低。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 下跌 0.15%，至 104.06，略低於 100 日移動均線 104.20。DXY 周一 (5 日) 和周二 (6 日) 自 11 月底以來首次升至 100 日移動均線上方。

Jefferies 全球外匯主管 Brad Bechtel 表示：「美元的漲勢有些過頭，和我對美債殖利率的看法是一致的。我們已經走得很遠、速度很快，而且正在抵抗一些阻力位。」

對新一輪 3 年期公債的強勁需求，本周帶動美債殖利率自高點回落，並消除對美元的部分支撐。

儘管市場對 Fed 3 月降息的押注在過去兩天上升了四個百分點，美元兌歐元周二仍自近三個月高點回落。歐元周三小漲近 0.2% 至 1.0772 美元。

分析師指出，美元兌歐元連續兩天累計上漲 1.4% 後，技術面因素導致美元回檔。美國就業數據意外強勁，加上 Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 的鷹派發言，打擊了市場對 Fed 最快 3 月開始降息的預期。

Bechtel 認為，接下來經濟數據將成為美元的驅動因子。與此同時，美元可能會出現盤整，或小幅回落，歐元和英鎊也可能小幅反彈。美國將在下周發布 1 月消費者物價指數 (CPI)。

荷蘭合作銀行 (Rabobank) 外匯策略主管 Jane Foley 表示：「即使 3 月降息的希望已被排除，考量到人們對今年稍晚降息仍具信心，市場依舊展現不願全力做多美元的態度。」

芝商所 (CME Group) 的 FedWatch 工具顯示，交易員目前預期 3 月降息的機率為 18.5%，高於周一的 14.5%，但遠低於年初的 68.1%。

ING 全球市場主管 Chris Turner 表示，歐元區最大經濟體工業生產降幅超出預期，並未對歐元造成影響，因為德國工業低迷已是眾所皆知的故事。

美元兌日元小漲 0.15% 至 148.15 日元。

Convera 高級企業外匯交易商 James Kniveton 說：「金融市場正在重新調整對 Fed 政策的預期。若美元持續出現正面的經濟數據，尤其是通膨，趨勢可能轉向提前降息，從而進一步削弱美元。」

英鎊升近 0.3% 至 1.2626 美元。英國房價走高為央行不太可能太快降息的押注提供支持。

截至台灣時間周四 (8 日) 約 6:00 價格: