春節出國去！台新教戰換匯換在甜蜜點 美元最高減4分

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-02-07 18:36

長達七天的春節假期即將來臨，不少民眾規劃趁機來一趟海外旅遊，台新銀行建議，善用線上「24 小時換匯」與「匯率到價通知」，等到匯價接近甜蜜點再出手。台新也推出線上換匯活動，3 月 31 日前於營業日每週三，以及每月 6 日、11 日、16 日，透過台新網路／行動銀行換匯，美元最高減 4 分，澳幣、人民幣、歐元及港幣也有優惠。

為滿足客戶換匯需求，台新網路／行動銀行提供「24 小時換匯」服務（服務時間為週一上午 9:00 至週六凌晨 3:00），民眾可事先於台新行動銀行設定「匯率到價通知」，當匯率觸及設定的目標價位時，便能即刻收到提醒通知，隨時掌握最佳的換匯時機。

搭配春節旅遊熱潮，台新銀行也應勢推出全新線上換匯活動「龍來匯運轉」，營業日的每週三及每月 6 日、11 日、16 日透過台新網路／行動銀行以新台幣兌換美元最高減 4 分，澳幣減 6 分、人民幣減 1 分、歐元減 8.75 分、港幣減 1.25 分，有出國計畫的民眾，可要把握活動優惠日線上換匯。

台新銀行表示，為無法親臨分行領取外幣現鈔的民眾，台新也打造最綿密的線下外幣服務據點，除全台分行皆配置外幣 ATM 外，於楓康超市、指定全家便利商店及 OK 超商與台鐵車站，也皆設有外幣 ATM，提供美元、日圓、人民幣及歐元四種幣別。此外，台新外幣 ATM 服務對象不僅限台新客戶，民眾使用他行金融卡，也可於台新外幣 ATM 直接進行換匯並提領外幣現鈔。