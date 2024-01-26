鉅亨網編譯許家華 2024-01-26 11:19

人工智慧 (AI) 浪潮將美股推得越來越高，PayPal (PYPL-US) 周四 (25 日) 表示將推出新的 AI 驅動產品和一鍵結帳功能。

這是新任執行長 Alex Chriss 在去年 9 月加入 PayPal 後發布的第一個重大公告，也是企業欲利用 AI 激發投資者熱情的實例之一。

由於利潤率讓投資人大失失望，PayPal 股價 12 個月以來 (自 2023 年 1 月) 下跌 22% 以上，投資人盼新任執行長能提振公司股價。Chriss 稱 2024 年是 PayPal 的「轉型年」，並許下承諾要讓營收超越交易相關量。

Chriss 此前曾擔任 Intuit (INTU-US) 小型企業和個體經營集團執行副總裁兼總經理。

然而，因未見實際措施，隨著投資者消化該消息，PayPal 周四股價最後下跌 3.67%，收每股 60.71 美元。

BTIG 分析師 Andrew Harte 研究報告指出，投資者不會將這樣的消息視為突破性的新訊息，「他們期待的是公司已經在實施的舉措。」

PayPal 表示，今年將推出運用 AI 的平台，利用其全球商家交易數據 (價值約 5 兆美元)，根據消費者先前購物史，讓商家接觸到新顧客。

商家將可單獨使用稱為「智慧收據」的 AI 工具，在其電子郵件收據中向購物者推薦個人化商品，並提供現金回饋獎勵。

PayPal 也將推出一鍵式結帳功能「Fastlane」，根據其早期測試，該功能可將結帳速度加快近 40%，同時為 Venmo 業務資料推出新功能。