雖利率微升 開年美國房貸需求躍增近10%

上周房貸利率連續第二周略有上升，但仍處於消費者似乎喜歡的範圍內。

根據抵押貸款銀行家協會 (MBA) 的季節性調整指數，上周房貸申請總量較前周成長 9.9%。數字因元旦假期進行額外調整。

符合貸款資格的 30 年期固定利率房貸平均合約利率從 6.76% 上漲至 6.81%；自備 20% 的貸款點數保持在 0.61 點不變。房貸利率在 10 月達到 8% 左右的峰值，去年大部分時間都在 7% 的範圍內。

房貸再融資申請較前周增加 19%，較一年前同周增加 30%。30 年期固定利率比一年前高 39 個基點，但比 4 周前低 26 個基點。雖然考慮到 2 年前的利率還很低，能夠從再融資中受益的借款人並不多，但那些能夠從再融資中受益的借款人正在湧回市場。

本周購屋房貸申請增加 6%，但仍較一年前同周低 16%。買家繼續應對供應有限和房價過熱的問題。

MBA 經濟學家坎恩 (Joel Kan) 表示：「今年年初，傳統貸款和政府貸款的購買和再融資申請量有望增加，但這可能是由於假期後的一些活動和年底利率下降所致。」「最近幾周房貸利率和申請一直在波動，總體活動仍然很低。」

然而，房地產經紀人表示，因高利率環境而被邊緣化的買家需求出現新的激增。根據房利美最近的報告，更多消費者也預計房貸利率將進一步下降。

本周房貸利率再次小幅上漲，但仍保持在 6% 的範圍內。下一個重要經濟指標將於周四 (11 日) 發布，即消費者物價指數。如果高於預期，代表需要採取更多措施來抑制通膨，房貸利率可能會進一步走高。