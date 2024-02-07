星展2023年獲利創歷史新高 股利大方送 年化配息率衝7.5%

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-02-07 16:31

星展 (D05-SI) 集團 2023 年繳出亮麗成績單，全年獲利成長 26%，達新幣 103 億元 (約合新台幣 2388.5 億元)，股東權益報酬率自 15% 增至 18%，均創歷史新高。董事會建議，第四季股息每股新幣 54 分，以及每 10 股配發 1 股股票股利，以 2/6 收盤價來計算，年化配息率將達 7.5%。

星展說明，受惠於淨利差擴大、手續費收入回升及金融市場暨流動資金管理客戶的銷售創新高，2023 年營收成長 22%，首度突破新幣 200 億元 (約新台幣 4637.8 億元)。星展強調，公司資產品質穩健，特殊提撥準備維持偏低水準，佔貸款的 11 個基點。

星展董事會建議，第四季股息為每股新幣 54 分，較上一次股息每股增加新幣 6 分，使得年度總股息為每股普通股配發新幣 1.92 元，較去年增加新幣 42 分。此外，董事會建議配發股票股利，按每持有 10 股普通股，即配發 1 股股票股利，股票股利將於 2024 年第一季期中配發，藉此加快對股東的資本回報速度。

若未出現無法預期的情況，擴大後的已發行股本之年化普通股股利將達每股新幣 2.16 元，與 2023 年財務的每股新幣 1.92 元相比，成長 24%。根據 2024 年 2 月 6 日收盤價來計算，配發股票股利後的年化配息率將達 7.5%。

以全年表現來看，星展指出，企業及消費金融業務的淨利息收入成長 33%，達新幣 143 億元，創新高，淨利差因利率上升擴大 65 個基點至 2.76%，並因升息導致資產重新訂價而改善。儘管存款成本有所增加，但增幅相對資產收益率較慢。

配合新加坡全國工資理事會所頒布的最新指引，為幫助低收入員工應對生活成本上升的壓力，星展集團將向占員工總數一半的初級員工發放一次性獎金，總額為新幣 1500 萬元，並已計入 2023 年的支出項目。

有鑑於過去一連串的數位服務中斷事件，星展董事會決議削減執行總裁和其他集團管理委員會成員的浮動薪酬，以表負責。儘管 2023 年獲利創新高，他們於 2023 年的浮動薪酬較前一年共計減少 21%。執行總裁的報酬減幅較大，減少 30%，相當於新幣 414 萬元。