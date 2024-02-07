南俊伺服器導軌出貨回溫 1月營收創15個月新高年增72%

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-02-07 16:31

南俊國際 (6584-TW) 在去年第四季起通用型伺服器導軌出貨回溫，今 (7) 日公布最新營收，2024 年 1 月營收 1.41 億元，月增 1.28%，年增 72.52%，也創 15 個月來單月營收新高。南俊 AI 伺服器導軌將陸續量產，樂觀看待 2024 年展望。

南俊國際已公布 2023 年自結損益數字，其中第四季單季毛利率達 23.77%，創近 5 年新高，全年稅後純益 537 萬元，每股純益 0.02 元。

南俊主管表示，2023 年受到客戶去化庫存影響，生產規模普遍偏低，製造成本相對較高，但毛利率仍創新高，主係產品銷售組合優化所致。展望今年，預期通用型伺服器導軌回溫、1/2U 的 AI 伺服器放量出貨、4U 及 7U 的 AI 伺服器陸續量產出貨，整體產品 ASP(平均單價) 持續提高，加上生產規模效益轉佳，今年毛利率表現相對樂觀。