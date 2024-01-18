星展啟動併花旗後最大規模換卡 eco永續卡1.5%回饋無腦刷將成主力

星展銀行 (台灣) 今 (18) 日宣布推出「星展 eco 永續卡」全新權益，並啟動整併花旗銀行 (台灣) 後最大規模的信用卡換發作業，總經理黃思翰表示，今年 8 月前須全數移轉原花旗卡友，合計流通卡數將達 330 萬，目前已完成逾半的換卡作業，預估最快 5、6 月就能提前達標，而 eco 永續卡提供國內外一般消費 1.5% 現金積點無上限，「無腦刷」特性將助攻成為主力卡片，此外，綠色消費禮遇再加碼提供最高至 10% 回饋。

星展銀行 (台灣) 消費金融處負責人孫可基受訪時指出，星展銀行 (台灣) 原有卡友數約 60 萬名，花旗銀行 (台灣) 約 270 萬名，依照金管會規定，必須在合併後一年內全數完成轉移，合計流通卡數將達 330 萬。

孫可基說明，星展先前已經轉移一波飛行卡卡友，此次是擴大將花旗原現金回饋卡友轉移到 eco 永續卡，接下來還有紅利回饋、頂級卡、聯名卡將陸續轉移，強調都有依照原先規劃的時程轉移，相當順利。

黃思翰致詞時表示，星展一直關注環境議題，並串聯企業資源推動永續，星展 eco 永續卡是亞洲首張使用可生物分解材質 PLA 製作的信用卡，在完成永續卡系列換發作業後，星展銀行 (台灣) 將成為亞洲第一大 PLA 材質信用卡發卡行。

黃思翰指出，eco 永續卡導入碳中和技術降低製卡過程 238 噸碳排量，相當於減少了汽車繞行地球 37 圈所產生的碳排量。同時，信用卡權益更納入低碳交通、社企商品與服務等消費場景，期望以實際的優惠加碼，鼓勵卡友擁抱綠色消費。

孫可基強調，現金回饋卡一直是最受台灣消費者歡迎的信用卡類別，整合原花旗現金回饋信用卡產品，永續卡全系列共推出五張卡別，除了原花旗卡友權益維持不變外，eco 永續卡提供國內外一般消費享 1.5% 現金積點無上限，並針對國人喜愛的海外地區消費加碼提供最高至 5% 現金積點優惠，同時結合綠色消費加碼回饋，讓卡友能繼續安心「無腦刷」。

除了一般消費回饋，星展更針對低碳交通提供額外的綠色消費回饋，卡友刷 eco 永續卡支付 Tesla 充電資費或 Gogoro（含 PBGN 車主）每月電池資費，即可享最高至 10% 現金積點回饋。

星展表示，自 2 月 16 日起至 6 月 30 日止，每周一至五持卡於全台星巴克刷 eco 永續卡系列卡消費現場調製飲品，即可享免費升級植物奶，全植物成分更環保。原花旗現金回饋卡卡友在 4 月 30 日前完成 eco 永續卡新卡開卡，並於 30 天內新增任一筆一般消費，將再獲得星巴克 110 元電子禮券乙張，無紙化更愛地球。

在現金積點兌點方面，卡友僅須透過專為星展卡友打造的星展 Card+ App 即可輕鬆兌換，最低僅需 100 點（即日起至 6 月 30 日止），即可選擇即時消費折抵、信用卡帳單折抵、兌換刷卡金或哩程等多元獎勵，彈指間即可輕鬆完成，兌點更靈活、更方便。