製罐廠福貞-KY1月營收9.04億元年增80%創歷年同期新高

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-02-07 16:18

福貞 - KY(8411-TW)(7) 日公布最新營收資訊，2024 年 1 月 9.04 億元，月增 2.66 年增 80.62%，為歷年同期新高，主要除受惠農曆春節客戶備貨的旺季效應，福貞連續 2 個月旺季營收都達 8.8 億元以上。

福貞認為，此一現象顯示中國大陸內需飲料市場應已漸復甦成長，同時，公司近年度新擴產能挹注與產線產能效率優化也爲營收帶來挹注效果。

福貞指出，因應元月天氣寒冷加上春節送禮旺季，帶動粥類飲品 (如八寶粥) 及蛋白飲品（如核桃乳）需求旺盛，且各大飲品廠為搶攻年節快速消費品市場，紛紛推出新包裝搶市，推升福貞集團中國大陸各廠鐵罐、鋁罐出貨量及填充業務量，加上新竹廠受惠全球知名飲料公司推出節慶限定款搶市，推升福貞 1 月合營收成長

福貞指出，中國大陸內需消費市場已見反彈回溫，飲料快銷品屬一般民生消費品，回升速度較快亦更明顯，從去年第四季起，中國大陸廠區業績已逐漸反轉呈現年增走勢，預期今年第一季營運表現仍可維持正向。

福貞新竹廠自去年積極優化產線效率，現已可配合多元罐型生產，今年 1 月有訂單挹注，帶動出貨表現較去年同期成長，目前新竹廠訂單能見度明朗，今年在爭取海外市場訂單部份，可望將有斬獲。