〈星展經濟展望〉台灣今年經濟成長估3.5% 有望重返四小龍之首

星展銀行今 (25) 日發布 2024 年第一季經濟展望，星展集團資深經濟學家馬鐵英表示，預估今年全球經濟成長「軟著陸」，台灣全年經濟成長率預測值為 3.5%，上、下半年呈現前高後低，通膨放緩估為 1.7%，有望重返亞洲四小龍之首，並認為台灣央行貨幣政策按兵不動的機率較高。

馬鐵英指出，今年全球經濟成長將趨緩，但應該不會陷入劇烈衰退，亞洲主要新興市場包括新加坡、台灣、韓國、馬來西亞、越南等，反倒可能有更佳的經濟成長表現，主要原因是半導體進入向上週期，電子產品出口近期已出現扭轉跡象，逐漸恢復正成長，預期今明年、甚至是 2026 年可看到新一輪的半導體產業景氣擴張。

星展以「不確定性中的機遇」八字來形容 2024 年台灣經濟前景，馬鐵英表示，台灣 GDP 可望顯著反彈，去年預估為 1.1%，今年經濟成長估為 3.5%，上半年較佳估達到 4-5%，下半年則估 2.5%，呈現「前高後低」。

馬鐵英進一步說明，台灣經濟成長的結構將更為均衡，去年主要成長動能來自疫後報復性消費，推升經濟表現，今年民間消費將會明顯收斂，但出口及投資將增溫，尤其是製造業、工業生產狀況有望轉佳。

至於台灣去年 12 月出口數據與外銷訂單出現背離情況，馬鐵英認為，有可能是因為終端需求的訂單復甦較緩慢，不是很穩定，供應鏈仍在消化庫存中，另一方面，也有可能是兩數據統計的方法、來源不太一樣，出口是本地的廠商出貨量，外銷訂單則是反映台商接單狀況，可能包含在中國或其他海外地區台商的接單，此外，近年大量台商回流也可能影響計算基礎，導致兩數據有落差，需要持續觀察進一步分析產業狀況。

展望未來，馬鐵英表示，台灣有三大趨勢值得關注，首先是數位經濟，在未來五至十年可望持續強勁成長。在全球雲端服務巨頭加碼投資 AI，電子領先企業積極將高效能運算整合至終端設備，將為半導體市場帶來巨大需求；其次是綠色經濟，台灣未來幾年積極轉型綠色能源，以解決環境與能源安全問題；第三為銀髮經濟，隨著人口老化，醫療保健、製藥和生物科技產業將帶來更多機會。