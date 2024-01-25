〈星展經濟展望〉美今年GDP估增1.2% 紅海危機影響全球通膨有限

星展銀行今 (25) 日發布 2024 年第一季經濟展望，星展集團資深經濟學家馬鐵英表示，預估今年全球經濟成長「軟著陸」，美國 GDP 估增 1.2%，通膨將會明顯放緩，估降至 3%，聯準會可望在下半年啟動降息 4 次，幅度約 100 個基點，並直言紅海危機造成運價上漲對於全球通膨影響有限。

馬鐵英指出，今年全球經濟成長將趨緩，但應該不會陷入劇烈衰退，美國今年經濟成長率預估 1.2%，歐元區可能僅有 0.2%，日本、中國預估分別成長 1.0%、4.5%。其他亞洲主要新興市場，包括新加坡、台灣、韓國等，反倒有可能出現更佳的經濟成長表現。

馬鐵英表示，星展集團預測美國今年降息幅度估約 100 基點，共計 4 次，時間點可能落在第三季，他們認為，較不可能在上半年看到降息，歐元區今年估降息 100 基點，中國約降 10 個基點。

唯一比較特別的是日本，可能會調升短天期政策利率 10 個基點，從 -0.1% 調到 0% 左右，因日本央行先前並無緊縮動作，相較落後於其他主要國家央行，因此，今年反而有貨幣政策正常化的空間。全球各央行今年貨幣政策最終決策將牽動金融市場表現，包括債券、匯率等，恐有許多不確定性的影響。

馬鐵英表示，在全球需求轉弱的環境下，布蘭特原油價格估落在每桶 75 至 80 美元水準。因此，預測美國今年通膨率為 3%，壓力明顯減緩，而台灣今年通膨估 1.7%，也略低於去年的 2.5%。

馬鐵英說明，今年全球通膨壓力將會緩解，主因需求不振，供給面的壓力也減緩，包括國際油價、能源價格回落等，對於市場關心另一項影響通膨的因素「紅海危機」，造成運價急速飆升，星展認為影響有限。

首先，從蘇伊士運河運量來看，占全球航運集裝箱比重約 2 成，占全球石油運輸量約 1 成，顯見對全球貿易占比並不是非常高，且目前不是全面封鎖的狀態，只是航商繞道會導致航運時間、成本增加，該運河並非完全中斷。

其次，此次紅海危機造成運費上漲，發生在全球景氣降溫的環境下，終端需求不振，庫存也待消化，供應鏈還是有些過剩的產能及存貨能應對；第三，蘇伊士運河主要是亞洲與歐洲間的貿易，進出口的依存度沒有這麼高，亞洲多數國家對歐洲出口比重約 10%、進口也不高，約占 10-15%。因此，對於此次運費上漲影響通膨的程度，市場不必太擔心。