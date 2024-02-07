鉅祥接單回溫 1月營收5.27億元創13個月新高年增25%

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-02-07 15:48

沖壓件及次系統廠鉅祥 (2476-TW) 積極擴充車載產品應用，同時也進一步跨入車用光學模組領域，鉅祥今 (7) 日公布最新營收資訊，2024 年 1 月營收爲 5.27 億元，月增 6.76%，年增 25.02%，創下 13 個月來營收新高，鉅祥以 15.5 億元，購入桃園觀音區廠房及土地，廠房面積達 9000 坪，預計於上半年完成交割。

鉅祥營收的回升，反映客戶開模數及產品出貨數量的增加，法人預估鉅祥在 2024 年第一季營收將大幅超越 2023 年同期。

同時，鉅祥以發行無擔保可轉換公司債 (CB) 及辦理現增案，兩項籌資案金額預估超過 20 億元，其中發行無擔保可轉換公司債募集約 11.38 億元已經完成並掛牌交易，現增案在今天起開始原股東繳款，預計在 2 月底完成。

鉅祥看好車載產品的接單穩定成長，還要在桃園觀音新廠設立專線生產，爲因應購入桃園新廠區及購置設備，鉅祥擬辦理市場的籌資，以發債及現增合計募集 20.08 億元。

鉅祥 2023 年全年營收爲 57.46 億元，年減 15.26%，2023 年前三季營收 42.89 億元，毛利率 28.32%，年增 0.9 個百分點，稅後純益爲 5.3 億元，年減 25.63%，每股純益爲 2.78 元。公司統計各類產品營收占比以工控、醫療應用最高，達 29%，其次爲車載的 22%，消費電子 21%，PC+NB 應用 16%，網通爲 12%。

值得注意的是，鉅祥的車載產品應用由 2021 年的 16% 占比、提升到 2022 年的 19%，一路到今年前三季的 22% 占比，公司預估在 2024 年車載應用占比還要成長。

鉅祥力拚 2024 年的營收成長，並決議以 15.5 億元，購入桃園觀音區原鼎展電子廠房及土地，廠房面積達 9000 坪，除準備將電鍍製程進一步再升級爲精密噴鍍製程，預估 2024 年下半年投產，除建置精密電鍍產能外，也將再投入 2 億元資金開發車載應用產品專線生產。