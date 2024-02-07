〈台塑四寶業績發表〉1月合計營收1225億元繳雙成長 台塑增幅最佳

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-02-07 18:31

台塑四寶今 (7) 日公告 1 月營收，合計營收 1225.45 億元，月增 2.8%、年增 1.1%；其中台塑月增、年增幅度最為亮眼；台化則是四寶中唯一營收月減的公司，台塑化則是唯一年減的公司。

台塑 (1301-TW)1 月營收 175.16 億元 月增 16.5%、年增 21.6%

台塑說明，1 月營收與前月相比，配合液碱及 AE 客戶船期安排，去年 12 月部分訂單延至 1 月交運，加上客戶預期農曆年後價格上漲，提前備料，加上麥寮 AN 廠歲修完畢恢復正常生產，帶動整體銷量提升。

與去年同期相比，銷量增加抵銷售價差減少影響，主要是去年春節落在 1 月，比較基期較低，售價方面，受到美歐持續升息且高通膨衝擊全球經濟，加上全球大量新增石化產能投產，拖累石化產品市場行情，跌幅介於 3-37%。

南亞 (1303-TW)1 月營收 203.93 億元 月增 1.1%、年增 0.5%

南亞說明，1 月與前月相比，聚酯產品因巴拿馬運河乾旱影響航運，美國廠商增加本地採購取代進口，使南卡聚酯廠業績成長；電子材料產品因農曆年前客戶備貨需求挹注，銷售量提高；塑膠加工產品因美國聖誕節後下游開工、亞洲春節將至，餐飲包裝及飾品需求增加，營收也有成長；而化工產品則因德州 EG-2 停車準備更換觸媒，致外售量減少。

相較去年同期，南亞表示，1 月塑膠加工產品、聚酯產品營收增加，但電子材料產品及化工產品營收減少。

台化 (1326-TW)1 月營收 281.85 億元 月減 1.8%、年增 10.2%

台化表示，1 月營收較前月略減，主要是銷售量減少，售價則略增，主要是油價上漲激勵石化產品價格，酚酮同業減產支撐行情堅挺，但苯酚新產能供應增多，壓抑行情表現。

但與去年同期相比，其中量差顯著增加，售價差略減，公司解釋，市場消費需求略有回溫，但中國大陸過剩產能溢出尚待消化，同業競銷壓抑價格表現，主要產品行情偏弱，僅丙酮供需偏緊，支撐行情高於去年。

台塑化 (6505-TW)1 月營收 564.51 億元 月增 2%、年減 7.4%

台塑化表示，1 月煉油、烯烴事業營業額均較前月增加，分別成長 3.4%、 4.4%；若與去年同期相比，二事業營業額均呈現衰退，分別年減 3.9%、14.6%。