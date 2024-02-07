春節龍好賺！LINE Pay優惠券連發 初五再抽99點紅包旺開工

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-02-07 13:38

瞄準龍年春節連假消費商機，LINE Pay (連加網路)(7722-TW) 優惠連發，從初一開始一連五天，用戶首筆消費即可獲優惠券及開工紅包回饋，年節期間更提供指定百貨新年採買滿額送 88 元優惠券、逛夜市抽最高 LINE POINTS 66 點紅包等，以各式吃喝玩樂支付優惠，讓用戶在新的一年「龍」好賺，初五還能再抽 99 點開工紅包。

過年就是天天要賺回饋，LINE Pay 表示，從 2 月 10 日至 14 日於實體店家推出「龍年 LINE Pay 龍來賺」春節限定優惠，初一至初四用戶每日上午 8:00 後至實體店家完成首筆消費，即可獲贈 LINE Pay 優惠券一張，初一 (2/10) 首筆消費享 10 元優惠券，初二 (2/11) 享 20 元優惠券，初三 (2/12) 享 30 元優惠券，初四 (2/13) 享 40 元優惠券，一連四天越領越賺，優惠券可於下次實體店家現場消費滿額時折抵使用。

初五開工日，LINE Pay 為用戶加碼「抽紅包」博全年好彩頭， 2 月 14 日至 LINE Pay 實體店家完成首筆交易且實際支付金額滿 50 元，就送 LINE Pay 紅包 1 個，最高可抽 LINE POINTS 99 點。

年節期間，不論是新年採購犒賞自己，或是與家人出門同遊，LINE Pay 也提供各式支付回饋。即日起至 2 月 14 日止，於新光三越、MITSUI OUTLET PARK 單筆消費滿 188 元，即可獲得 88 元優惠券並於下次消費時折抵；2 月 8 日到 2 月 14 日，在 Klook 預定各式旅遊行程，以 LINE Pay 單筆消費滿 2000 元，更可獲得 LINE POINTS 4% 回饋，吃喝玩樂盡享優惠。