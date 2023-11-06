鉅祥Q3純益創4季以來新高 前三季EPS 2.78元

鉅祥 (2476-TW) 積極擴充工控、醫療及車用產品應用，跨入車用光學模組領域，最新財報，第三季稅後純益 2.46 億元，創 4 季以來新高，季增 2.25%，年減 21.33%，每股純益 1.29 元；累計前三季每股純益爲 2.78 元。

鉅祥第三季營收 14.71 億元，毛利率 30.69%，季增 3.65 個百分點，年增 1.21 個百分點，後純益 2.46 億元，創 4 季以來新高，季增 2.25%，年減 21.33%，每股純益 1.29 元。

鉅祥前三季營收 42.89 億元，毛利率 28.32%，年增 0.9 個百分點，稅後純益爲 5.3 億元，年減 25.63%，每股純益爲 2.78 元。

鉅祥廣東惠州廠及新購入的桃園觀音新廠，將在明年上、下半年加入生產，除產能增加外，電鍍並將升級爲精鍍製程，有助爭取市場復甦商機，將辦理上市以來第二次市場籌資，預計募集 16 億元。

由於租用旭軟 (3390-TW) 提供的電鍍產能仍不足，鉅祥董事會決議以 15.5 億元，購入桃園觀音區鼎展電子廠房及土地，並準備將電鍍製程進一步再升級爲精鍍製程，預估 2024 年下半年投產，除建置精密電鍍產能外，也將投入資金開發其他新品。

鉅祥中國惠州廠目前也正興建廠房，預估 2024 年第一季完工並貢獻營收，除原有廣東鉅寶廠及深圳廠產能移往惠州生產外，還將新增產能，預計完工後整體產能將增加 5-10%。

爲購入新廠區及購置設備，鉅祥也將辦理 2001 年上市以來第二次的市場籌資，分別以發行無擔保可轉換公司債籌資約 10 億元，另發行現增股 1.5 萬張籌資，合計募集金額 16 億元。