〈鉅祥展望〉明年增桃園及惠州新產能 還規劃設立菲律賓新供應鏈

沖壓件廠鉅祥 (2476-TW) 積極布局醫療、穿戴裝置等高階產品的接單能力，2024 年將有廣東惠州及桃園觀音的新產能加入，預計 2024 年的資本支出高達 22 億元，將較今年的 1.4 億元 14 倍的成長，而鉅祥在客戶的需求之下，也規劃赴菲律賓設廠，將在東南亞建立完整的供應鏈。

對於產品的布局規劃，鉅祥指出，目前看來 PC 及 NB 端的產品需求並沒有完全復甦的跡象，鉅祥積極布局高階醫療、耳機及穿戴裝置等高階產品的接單能力，同時對低軌衛星的需求，鉅祥也針對客戶端連接器的需求開發模具並送樣認證之中。

鉅祥 2024 年有包括中國廣東惠州及桃園觀音廠的新產能加入，力拼全年營收的成長，同時，目前鉅祥在兩岸之外，有包括在墨西哥、印尼、馬來西亞及泰國設立，但在包括車用客戶提出需求之下，也規劃赴菲律賓設廠，將在東南亞建立完整的供應鏈。而規劃新設菲律賓廠，可望在 2025 年開出產能。

鉅祥總經理林映碩並指出，爲因應目前的生產條件，鉅祥對新廠都投資規劃了自動化及智慧化的生產。

而在沖壓件廠中，也有包括佳穎 (3310-TW) 在桃園觀音新廠已完成興建，預計 2024 年貢獻營收。而佳穎也正規劃赴泰國投資設廠。

爲因應購入桃園新廠區及購置設備，鉅祥擬辦理 2001 年上市以來第二次的市場籌資，分別以發行無擔保可轉換公司債籌資約 10 億元，另發行現增股 1.5 萬張籌資，合計募集金額 16 億元。