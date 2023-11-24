〈鉅祥展望〉車載應用比重提升到22% 還要在桃園新廠設立專線生產

沖壓件廠鉅祥 (2476-TW) 積極擴充工控、醫療及車載產品應用，同時並跨入車用光學模組領域有成，鉅祥今 (24) 日召開法說會揭露，2023 年前三季的車載產品營收比重已提升到 22%，鉅祥看好車載產品的穩定成長，還要在桃園新廠設立專線生產，新產線預計 2024 年下半年量產。

同時，在目前熱門的低軌衛星產品上，鉅祥也針對客戶端連接器的需求開發模具並送樣認證之中。

鉅祥 2023 年前三季營收 42.89 億元，公司統計各類產品營收占比以工控、醫療應用最高，達 29%，其次爲車載的 22%，消費電子 21%，PC+NB 應用 16%，網通爲 12%；值得注意的是，鉅祥的車載產品應用由 2021 年的 16% 占比、提升到 2022 年的 19%，一路到今年前三季的 22% 占比，預估在 2024 年車載應用占比還要占比成長。

鉅祥力拚 2024 年的營收成長，並決議以 15.5 億元，購入桃園觀音區鼎展電子廠房及土地，廠房面積達 9000 坪，除準備將電鍍製程進一步再升級爲精密噴鍍製程，預估 2024 年下半年投產，除建置精密電鍍產能外，也將再投入 2 億元資金開發車載應用產品專線生產。

鉅祥 2023 年第三季營收 14.71 億元，毛利率 30.69%，季增 3.65 個百分點，年增 1.21 個百分點，後純益 2.46 億元，創 4 季以來新高，季增 2.25%，年減 21.33%，每股純益 1.29 元。

鉅祥 2023 年前三季營收 42.89 億元，毛利率 28.32%，年增 0.9 個百分點，稅後純益爲 5.3 億元，年減 25.63%，每股純益爲 2.78 元。