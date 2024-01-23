中華電與台北榮總結盟 合作推展次世代智慧醫療應用

中華電 (2412-TW) 今 (23) 日宣布，與臺北榮民總醫院簽署合作備忘錄，雙方將合作推動智慧醫療的創新發展，包括建置次世代醫療網路示範場域、發展健康平台、醫療 AI 平台與個管照護平台，以及強化智慧病房、居家照護、遠距醫療等醫療及長照場域應用，透過創新智慧醫療照護服務提升病患的醫療體驗和照護品質。

雙方將共同建立次世代醫療網路示範場域，首次在醫院內導入先進的行動 5G 專網切片技術，並且整合固網和 Wi-Fi 無線網路，達到多網融合高覆蓋的目標，建構一個具前瞻性與韌性的醫療網路示範場域，為醫院帶來更快速穩定的網路連接，支持各種智慧病房應用服務，為醫療團隊打造更優質的網路環境進而使病患獲得更佳的醫療照護體驗。

此外，雙方攜手合作在健康平台、醫療 AI 平台和個管照護平台研發應用，透過這些平台整合各種醫療資源和數據，利用 AI 科技賦能，提供全方位醫療服務和個人化照護方案，並且支持各種醫療領域的研究，例如 AI 心血管風險分析、AI 睡眠呼吸中止篩檢、失智症照護平台等，為民眾提供高效專業的照護方案。

衛福部公告修正「通訊診察治療辦法」，新法預計今年 7 月 1 日實施，將適用對象從原先 5 類擴大到 10 類，如慢性病長期用藥、疾病末期照護等。中華電表示，因應政府推動遠距醫療、提升民眾就醫便利性的政策，將在居家照護和遠距醫療等場域應用進行合作，運用 5G 物聯網和遠距資料傳輸技術，協助在院、在家或偏鄉病患都能接受便捷和高品質的醫療服務。

臺北榮民總醫院長陳威明表示，臺北榮總與中華電信過去已有多項合作成功案例，例如雙方合作研發的「嬰兒遠端智慧監測系統」，利用 5G 智慧醫療技術和智慧無線穿戴裝置，持續監測嬰兒的生命徵象，並提供照護者和醫護人員即時的警示和協助。此次再與中華電信簽署合作備忘錄，結合雙方優勢共同推動跨領域研發及場域應用的合作，為智慧醫療產業挹注新動力，期待為台灣的智慧醫療產業帶來更豐碩的成果。

中華電信董事長郭水義指出，中華電信致力發展資通訊先進解決方案，臺北榮總擁有頂尖醫療技術與研究能量，期盼未來雙方在智慧醫療加強合作，相信在雙方共同努力下，將實現更多的智慧醫療應用，推動台灣智慧醫療的創新發展，提供病患更好的醫療照護服務。