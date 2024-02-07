愛比科技1月營收0.36億元月增逾5成 結合AI加強影像聲音品質

視訊設備領導品牌愛比科技 ( 6858-TW ) 今 (7) 日公告今年 1 月營收 0.37 億元，年月雙增，其中月增超過 5 成。愛比科技表示，透過 AI 技術加強影像及聲音品質，應用 AI 影像辨識、AI 歸檔文字等功能，推出多款會議室攝影機。

軟體方面，愛比科技則推出視訊應用軟體與文檔掃描解決方案，近期推出的的 VOCAL HUB 無線音訊會議系統，可與現行的會議系統無縫接軌，進行音頻升級，並依據不同會議室環境打造零死角的音訊體驗，所有的與會者都能獲得同步音訊和雙向 AI 降噪的體驗，同時也提供企業客戶訂閱制的服務。