愛比科技1月營收0.36億元月增逾5成 結合AI加強影像聲音品質
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-02-07 11:40
視訊設備領導品牌愛比科技 (6858-TW) 今 (7) 日公告今年 1 月營收 0.37 億元，年月雙增，其中月增超過 5 成。愛比科技表示，透過 AI 技術加強影像及聲音品質，應用 AI 影像辨識、AI 歸檔文字等功能，推出多款會議室攝影機。
愛比科技 1 月營收 0.36 億元，月增 52%，較去年同期成長 6%。愛比科技指出，為因應不同溝通使用情境，推出多款結合 AI 技術的會議室攝影機，包括 AI 影像辨識、AI 歸檔文字等功能，提升視訊會議影像與聲音品質。
軟體方面，愛比科技則推出視訊應用軟體與文檔掃描解決方案，近期推出的的 VOCAL HUB 無線音訊會議系統，可與現行的會議系統無縫接軌，進行音頻升級，並依據不同會議室環境打造零死角的音訊體驗，所有的與會者都能獲得同步音訊和雙向 AI 降噪的體驗，同時也提供企業客戶訂閱制的服務。
愛比科技進一步指出，1 月也與視訊語音通訊與系統網路資安加值服務代理商鉅晶國際簽訂台灣區代理契約，攜手強化軟硬體產品的相關應用。
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