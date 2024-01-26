鉅亨網記者沈筱禎 台北 2024-01-26 17:22

中華電 (2412-TW) 今 (26) 日公布 2024 年全年四季簡式合併財務預測，全年合併營收為 2285.4-2301.9 億元，年增 2.4%-3.1%；稅後純益高標至 372 億元，年增 0.7%，每股純益高標上看 4.8 元，將登 6 年新高。資本支出則落在 340.2 億元。

中華電今年營收將挑戰 8 年來新高，主要是行動通信、寬頻接取、數據網路營收增加，並積極爭取永續、韌性安全及 AI 數位轉型等資通訊新業務商機。營業成本及費用則因因應資通訊業務成長，布局未來事業發展，優化人才策略，業務及維運成本增加，預測數 1833-1842.7 億元，年增 4-4.6%。

營業淨利預測數 452.3-465 億元，年減 2.4% 至年增 0.3%；稅前盈餘預測數 459-475.8 億元，減少 10.9 億元至增加 5.9 億元；稅後純益 356.6-372 億元，減少 12.6 億元至增加 2.8 億元，每股純益 4.6-4.8 元。

中華電 2024 年資本支出 340.2 億元，較去年增加 30.4 億元，主要是維持 5G 競爭優勢、擴建 IDC 機房、新建海纜、配合 ESG 優先汰除高耗能設備等。

展望今年，中華電表示，將以卓越的網路和服務品質，穩固公司在行動市場營收和市佔率的領先地位。同時，透過固網寬頻升速，提供最高品質的服務，深化客戶關係並提升用戶體驗，以維持領先地位。

此外，中華電信將增加對影視內容的投資，以提升市佔率和客戶貢獻度，並推動台灣原創影劇走向國際。同時，公司將持續經營永續轉型、數位轉型、AI 轉型、韌性安全與 5G 智慧應用等商機，以進一步推動資通訊業務的創新成長。