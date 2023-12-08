〈財報〉企業支出乏力 博通新一年度財測未讓市場驚豔 盤後走低

由於半導體景氣低迷，晶片製造商博通 (Broadcom)(ACGO-US) 上季營收僅增 4%，是 2020 年最小成長幅度，全年財測也不如市場預期，顯示企業支出疲乏，以及網通晶片市場競爭嚴峻，周四 (7 日) 盤後一度挫跌 2%。

F2024 全年財測 vs LSEG 預測

營收 (含收購 VMware 貢獻)：500 億美元 vs 525 億美元

EBITDA：300 億美元 (約占營收 60%)，低於 2023 年度的 65%

博通剛完成以 600 億美元收購 VMware 的交易。博通預估，包含 VMware 帶來的助益後，2024 會計年度營收約 500 億美元，不如 LSEG 訪調分析師平均預測的 525 億美元。

博通另預測，2024 年息稅折舊攤銷前獲利 (EBITDA) 約 300 億美元，相當於預估營收的 60%，低於 2023 年的約占 65%。

Inside Intelligence 分析師 Jacob Bourne 說：「財務展望一部份取決於，博通把業務整頓融入長期 AI 策略的成效。」

博通周四盤後一度下跌約 2%，之後走勢震盪，截稿前跌幅收斂至 0.57%。

博通周四稍早收盤上漲 2.06% 至每股 922.26 美元，今年來共累積上漲超過 66%。

F2023Q4(10/29 止) 財報關鍵數字 vs LSEG 預測

營收：93 億美元 (年增 4%) vs 94.1 億美元

調整後 EPS：11.06 美元 vs 10.98 美元

淨利：35 億美元 (年增 6%)

各部門 Q4 營收

半導體解決方案：73.3 億美元 (年增 3%)

基礎設施解決方案：19.7 億美元 (年增 7%)

博通執行長陳福陽 (Hock Tan) 表示，超大型公司為了發展 AI 而投資加速器和網路連結，是上季營運的最大動能。

博通主要供應晶片給多個領域的大型科技公司，而該公司營收成長減速的情況已持續一段時間，代表企業支出仍欲振乏力。

博通財務長 Kristen Spears 曾在 9 月說過，生成式人工智慧 (AI) 支出主要來自大型雲端服務供應商，而非企業。

博通之前就面臨電信和企業客戶營收放緩帶來的挑戰，加上思科 (Cisco) 等大客戶都表示新訂單正在放緩，讓分析師擔心博通也將受波及。不只如此，該公司還面臨輝達 (NVDA-US) InfiniBand 的競爭。

Summit Insights 分析師 Kinngai Chan 說：「博通的服務供應商和企業客戶，將持續處於需求好壞參半的狀態。」

博通預測，半導體領域在 2024 年度的營收增幅，將保持在個位數中間偏高水準，也就是約 4-9%，意味著增幅將比前兩年和緩。