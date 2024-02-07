特斯拉1月在南韓僅售出1輛車 公司：消費者在等補助政策明確

鉅亨網新聞中心 2024-02-07 15:10

由於安全問題、價格問題以及充電基礎設施缺乏等一系列不利因素影響了需求，特斯拉 (TSLA-US) 今年 1 月在南韓僅售出了一輛電動車。

根據首爾研究機構 Carisyou 和南韓貿易部的數據，特斯拉 Model Y SUV 的銷量，是自 2022 年 7 月以來最糟糕的一個月，當時特斯拉根本沒有售出任何車輛。 Carisyou 數據顯示，1 月南韓電動汽車整體銷售欠佳，註冊的新電動車數量較 12 月下降了 80%。

據《彭博》報導，由於利率上升和通貨膨脹，促使消費者控制支出，南韓汽車製造商對電動車的熱情正在放緩，而對電池起火和快速充電器缺乏的擔憂，也抑制了需求。

特斯拉 1 月份的銷售低迷，代表著該品牌的重大轉變，因為中國製造的 Model Y 是去年最暢銷的車型之一。

全北汽車融合技術研究所所長 Lee Hang-Koo 表示，許多早期採用者已經購買了電動車，但大眾市場消費者尚未打算購買。他表示，特斯拉的受歡迎程度也因其與中國的聯繫而受到損害。

Lee 表示，大多數想購買特斯拉汽車的南韓人已經買了，另外有一些人不喜歡特斯拉，因為他們發現其中一些是中國製造的，他們擔憂製造品質。

南韓的電動車銷售也受到需求季節性波動的影響。Lee 表示，許多人避免在一月購買汽車，因為他們想等待政府宣布補貼。

特斯拉南韓發言人表示，消費者在補貼確認之前，推遲了電動車的購買。

特斯拉在這方面也面臨阻力。 2023 年 7 月，該公司將中國製造的 Model Y 的售價定為 5699 萬韓元 (約 4.3 萬美元)，使其低於 5700 萬韓元的門檻，使汽車有資格獲得全額政府補貼。