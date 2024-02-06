鮑爾警告商業房地產疲軟 但危機可控

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2024-02-06 14:10

聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 預計，由於商業房地產疲軟，更多小型銀行可能會關閉或合併，但問題最終是「可控的」。

鮑爾在周日 (4 日) 晚間播出的《60 分鐘》採訪中指出了這一點。 這是鮑爾在許多地區銀行的股票出現新一輪動盪後，首次對這個行業發表評論。

鮑爾認為，2008 年金融危機再現的風險不大，當前的情況是可以控制的問題。

對地區性銀行的最新擔憂，是由規模達 1160 億美元的商業地產貸款機構紐約社區銀行 (NYCB-US) 引發的。上周三，紐約社區銀行大幅削減股息，出人意料地公佈了季度虧損，並囤積了數百萬美元，以備未來與商業地產相關的貸款損失。

這家總部位於紐約州希克斯維爾的銀行的股價上周三下跌了 38%，周四又下跌了 11%，拖累整體銀行股，雖然它上周五略有反彈，但到本周一再次下跌 10%。

鮑爾在《60 分鐘》採訪中承認，一些規模較小的銀行將「不得不關閉」或被合併「不復存在」，原因是美國各地房地產價值下跌帶來的損失。由於聯準會上調利率和一場疫情的影響，美國各地的房地產價值突然大幅縮水，許多市中心的建築被清空。

但鮑爾表示，「我們研究了大型銀行的資產負債表，這似乎是一個可以控制的問題。」

他表示，聯準會也與一些規模較小的區域性銀行合作，確保他們擁有資源和計畫，來應對預期的損失。

區域性銀行尤其容易受到衝擊，因爲它們對商業地產等資產的曝險遠高於大型銀行。對於資產規模超過 1000 億美元的銀行來說，商業房地產貸款僅占總信貸的 13%。對於較小的銀行來說，它們占銀行信貸總額的 44%。

與辦公室和某些多戶住宅相關的貸款表現最為疲軟。 預計並非商業房地產的所有領域都會面臨相同的問題。

同時，根據聯準會周一發布的一份新報告表明，由於銀行官員提高了標準，美國銀行對商業房地產貸款的需求在 2023 年第四季度有所減弱。這些官員預計，到 2024 年，除住宅房地產外，所有貸款類別的標準都將保持嚴格。

Wedbush Securities 的地區和中型銀行分析師 David Chiaverini 表示，商業地產「在其他一些銀行的管理將優於」紐約社區銀行。紐約社區銀行在紐約市的租金管制公寓大樓方面也有很高的曝險，這些建築佔其貸款的 22%。