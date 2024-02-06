3家歐洲晶片製造商釋警訊 工業和無線技術領域需求疲軟

鉅亨網編譯段智恆 2024-02-06 20:40

半導體產業面臨的挑戰仍然存在，三家歐洲晶片製造商紛紛警告今年需求將會放緩，尤其是在工業和無線技術領域。

由於工業客戶的需求下降，歐洲最大的晶片製造商之一英飛凌 (Infineon) 下調今年銷售預期。該公司在一份聲明中表示，由於工業應用的電源和感測器晶片的銷售「明顯下降」，預估本季 (第二季) 將特別困難。消息傳出後，該公司在德國的股價下跌 3.2%。

英飛凌執行長 Jochen Hanebeck 預估，消費、通訊、運算和物聯網應用領域需求在今年下半年之前都不會出現明顯復甦。

英飛凌競爭對手意法半導體 (STMicroelectronics NV) 和德州儀器 (TXN-US) 的工業部門也明顯放緩，這兩家公司上月都給出令人失望的財測。

此外，Nordic 半導體公司 (Nordic Semiconductor ASA) 對 2024 年第一季的指引低於預期，摩根士丹利分析師警告稱，該公司將出現「長期」疲軟。根據一份聲明，Nordic 半導體公司目前預估本季 (第一季) 營收為 7,000 萬至 8,000 萬美元，遠遠低於 1.145 億美元的預估。該股在挪威市場的股價跌幅高達 23%。

Nordic 半導體表示:「藍牙客戶仍保持謹慎，並在第四季度繼續消耗庫存。」該公司上季營收下降 43%，至 1.08 億美元。

不僅如此，替半導體設備生產編碼器的雷尼紹 (Renishaw Plc) 也認為，該產業的需求將持續疲軟，不過預估下半年將有所改善。這使得該公司股價在倫敦交易時段上漲了 19%。

車用晶片方面，儘管電動車需求開始放緩，但對車用晶片的需求將保持更強的彈性。汽車晶片占意法半導體和英飛凌營收的一半以上。 Hanebeck 表示，英飛凌對汽車市場的預期「幾乎沒有改變」。

Bernstein 分析師 Sara Russo 在一封電子郵件中表示，意法半導體和英飛凌的處境比德州儀器好，，因為它們在電動車領域擁有強大的業務，而且都預估到 2024 年汽車營收將增加。