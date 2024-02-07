波音又面臨難關 工會要求調薪40%否則可能罷工

鉅亨網編譯段智恆 2024-02-07 02:00

目前仍深陷 737 Max 遭調查困境的波音公司又面臨內部問題，該公司最大的公會要求三到四年內調薪 40%，並威脅願意考慮罷工。

根據外媒周二 (6 日) 報導，這次勞資糾紛已經醞釀十年。國際機械師和航空航天工人協會 (International Association of Machinists and Aerospace Workers, IAM) 作為波音的最大工會，一直對波音 2014 年犧牲退休金、鎖定最低加薪並約束勞工維權激進份子手腳的勞資協議耿耿於懷。

受到美國勞工運動復興、合格航空航太工人稀缺以及波音穩定工廠就業壓力的鼓舞，工會將要求在三到四年內加薪 40%。代表 32,000 名西雅圖地區波音機械師的 IAM 地區 751 的主席 Jon Holden 說：「我們的目標是談判出一個工會領導和成員都能接受的合約。我們不會輕率罷工，但我們願意這樣做。」

Holden 在一次採訪中表示，他看到了與波音達成協議的路徑。但即便如此，他表示已準備好罷工，效仿底特律的汽車工人、好萊塢的編劇和演員，以及堪薩斯州波音供應商 Spirit AeroSystems Holdings Inc. 的同行機械師，以上每個產業在去年的罷工後都取得薪資資和其他勞資合約條款的重大改善。

如果罷工開始，波音可能將關閉華盛頓州和奧勒岡州的工廠，包括其現金牛產品 737 客機的裝配線，在目前 IAM 合約 9 月到期後減少產量。隨著 3 月 8 日談判的開始，勞資緊張局勢將增加對波音執行長凱爾洪 (Dave Calhoun) 的壓力，他已因 737 Max 品質問題面臨監管方和投資人的壓力。

波音在一份聲明中說：「我們將繼續專注於與我們的團隊合作，提高我們營運的質量。 我們相信有一條通往新合約的路徑，能夠在保持我們在全球市場競爭能力的同時，解決我們員工的需求和關切。」

工會占上風 波音沒有談判籌碼

外媒分析認為，在準備即將到來的談判時，波音沒有新飛機可以作為談判籌碼，而且隨著失業率接近歷史低點，公司也不能威脅要將生產轉移到美國南部。波音正在努力穩住其工廠和供應商，以及恢復到穩定可靠的產量，在這種情況下該公司難以承受工作中斷。

分析師表示，工會占上風，現在是工會達成對他們最有利協議的時候，工會將非常積極地活動。儘管波音堅持在 2025 年或 2026 年實現 100 億美元自由現金流的目標，但該公司上周拒絕提供今年的財務展望，這一目標因近期波音醜聞而面臨被破壞的風險。