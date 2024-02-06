〈財報〉英國石油獲利低於預期 但仍加發股利
鉅亨網編譯張祖仁 2024-02-06 20:02
雖然全年獲利下降，但石油巨頭英國石油公司 (BP)(BP-US) 加快回購步伐並增發股利；該公司股價周二盤前上漲 5%。
這家能源巨頭加快股票回購的步伐，宣布打算在公布第 1 季業績前執行 17.5 億美元的股票回購。該公司還承諾今年上半年回購 35 億美元的股票。
BP 也宣布 2023 年最後三個月每股普通股利為 7.27 美分，較上年同期成長 10%。
這家石油巨頭 2023 年基本重置成本獲利為 138 億美元，較前一年創紀錄的 277 億美元大幅下降。根據 LSEG 的共識，分析師預計 2023 年全年淨利為 139 億美元。
BP 第 4 季淨利近 30 億美元，超出分析師預期的 26 億美元。
加拿大皇家銀行資本市場分析師將 BP 在 2024 年第 1 季之後回購股票的承諾描述為「令人欣喜的積極驚喜」。
他們補充說，BP 計劃在 2025 年執行至少 140 億美元的股票回購，是要保持強勁的投資評級，但可能會市場感到意外。
加拿大皇家銀行資本市場在研究報告中表示：「隨著英國石油提出 2025 年的具體 EBITDA 目標，該目標也高於共識預期。我們認為，對支付方面的承諾代表對未來達成的信心。」EBITDA 是指息稅折舊攤提前利潤。
Energy Intelligence 執行編輯布萊納 (Noah Brenner) 表示：「目前看來，特別是石油投資人確實對股東回報做出了回應。」「英國石油公司所做的不僅超出了未來幾季的預期回購，而且明確了未來幾年的回購內容，而且是回購的最低金額。這一直是投資人最在乎。」
英國石油表示，第 4 季業績反映出天然氣交易強勁和產業煉油利潤率「大幅下降」。截至 2023 年底的淨債務為 209 億美元，而 2022 年底為 214 億美元。
BP 執行長 Murray Auchincloss 在財報聲明中表示：「回顧過去，2023 年是營運業績強勁的一年，整個業務的達成效率強勁。」「我們對策略充滿信心，致力於成為一家更簡單、更專注和更高價值的公司，並致力於為股東增加長期價值。」
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