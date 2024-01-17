鴻海將與HCL集團在印度設封測廠 斥11億元取得合資公司4成股權

鴻海 (2317-TW) 今 (17) 日晚間公告，將與印度 HCL 集團攜手，在印度設立專業封測代工廠（OSAT, Outsourced Semiconductor Assembly And Test）。鴻海透過子公司 Foxconn Hon Hai Technology India Mega Development Private Limited 出資 3720 萬美元 (約新台幣 11.7 億元)，取得新設公司 40% 股權。

據了解，HCL 在 60 個國家擁有超過 22.2 萬名員工，以數位、工程和雲端解決方案為核心，客戶涵蓋金融服務、製造業、生命科學和醫療保健、科技和服務、電信和媒體、零售和包裝消費品、公共服務等產業。

鴻海表示，期待與 HCL 透過這項投資，建立在地半導體生態系統並增強印度國內產業鏈韌性，將持續運用其 BOL（建設營運在地化 build-operate-localize）營運模式來支持當地社區。

值得注意的是，鴻海先前是透過另一子公司 Big Innovation Holdings Limited 斥資 2940 萬美元取得合資公司 40%，但今日宣布改以 Foxconn Hon Hai Technology India Mega Development Private Limited 投資，投資金額也提高至 3720 萬元。

而以鴻海取得合資公司 4 成股權估算，該合資公司目前資本額約 9230 萬元。