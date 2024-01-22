鴻海集團印度華語專案正式啟動 儲備當地人才

鴻海 (2317-TW) 今 (22) 日宣布，集團印度華語專案正式啟動，響應我國駐印度臺北經濟文化中心（TECC）政策同四校簽署 MOU，深化印度在地產學合作，為集團儲備相關產業人才。

駐印度臺北經濟文化中心（TECC）及印度四所大專院校，包括 Shiv Nadar University、VEL TECH、Assam Don Bosco University、Karpagam Academy of Higher Education 共同簽署華語教育專案 MOU，鴻海前期將出資贊助 300 萬盧比（約新台幣 120 萬元）。

鴻海說明，贊助主要補助上述四校臺灣教師在印執教期間相關津貼費用，初期有共計近百位印度大專院校學生參與華語教育課程，該專案會推廣至其他學校，若完成華語課程且符合職缺所需者，集團將優先聘用。

鴻海表示，集團致力響應、提升印度華語人才培育計畫，透過贊助設有臺灣教育中心的印度大學，召集產官學攜手強化華語教學資源，以協助在地學生培養優越華語能力，以應集團未來在印度策略發展的人才需求。

駐印度代表葛葆萱表示，目前政府在印度設有 31 座臺灣教育中心，透過鴻海科技集團的贊助，可望增加臺灣老師來印度教書意願，隨著臺企赴印度設廠需求持續增加，期許印度華語專案的推進，能夠協助解決印度當地華語人才問題。