情人節商機現 統一集團7大通路開賣6.5萬支進口玫瑰花

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-02-06 18:32

瞄準情人節商機，統一集團今 (6) 日宣布，今年集結旗下通路力量包括 7-ELEVEN、康是美、統一時代百貨台北店、高雄夢時代、BEING sport、BEING fit、星巴克、CupiCho 丘彼巧全球精品巧克力專門店等，同步獻上近 6.5 萬朵「進口空運玫瑰花」供消費者選購。

統一集團指出，今年西洋情人節適逢農曆初五，也是春節連假最後一天，預估臨時性購花需求將大增，因此，集結旗下 7 大品牌，提供民眾多元且便利的購花管道。

此次統一集團特別引進來自哥倫比亞、厄瓜多的空運進口玫瑰花，全程低溫保鮮運送，花型碩大立體飽滿、花瓣豐富多層次。

其中 2 月 12 日起 7-ELEVEN 限定門市將販售進口空運紅色玫瑰花，單支售價 179 元，並同步推出巧克力加價購。

康是美自 2 月 13 日至 2 月 15 日於指定門市販售，全店滿額 1000 元可享有 99 元加購優惠，全店滿額 2,000 元可獲贈玫瑰花 1 支。

統一時代百貨台北店自 2 月 13 日至 2 月 14 日止，全館化妝品 / 飾品指定櫃位消費滿 3000 元，贈送玫瑰花 1 支。