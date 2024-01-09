統一集團桃園民豐物流園區動土 預計2026年完工投入服務

統一企業 (1216-TW) 加速於全台北、中、南各地打造複合式物流園區，(9) 舉辦「桃園民豐物流園區」新建工程動土典禮，由統一企業集團主管與本案建築師等代表共同出席動土開工儀式，此一在楊梅的新物流園區預計 2026 年完工投入服務。

統一企業集團為鞏固生活產業的關鍵基礎建設，致力打造健全完善的物流配送體系，正積極於北、中、南、高等區佈局大型複合物流園區。此核心策略之目的是要提供更便利、高效、可靠與安全之商品配送物流服務，以提升消費者的滿意度和忠誠度。本次動土之桃園民豐物流園區位於桃園市楊梅區，為繼新市物流園區、台中港物流園區後，第三座動土的複合型物流園區，預定 2026 年底完工加入統一企業集團物流體系陣容。

統一在 2022 年 3 月 8 日取得桃園市楊梅區瑞原段 7,197 坪土地，由統一企業 100% 持股之統流開發公司承租，投資興建「桃園民豐物流園區」並進行園區營運管理。興建設施包含低溫物流中心及常溫物流中心，總樓地板面積 2 萬坪。主要由統一企業集團之統昶行銷 (冷鏈物流) 進駐，另設置統一企業專用倉。本物流園區將透過整合物流倉儲、集貨、配送之服務，強化統一企業集團北部地區之常溫與冷鏈物流服務。

統一指出，本案由「張曉昱建築師事務所」執行建築設計，外觀設計以貨架的設計元素為基礎，透過垂直和水平桿件的組合，以及樑柱框架和透明玻璃的運用，呈現出獨特而現代如同貨架系統的建築特色。園區北則設有巨型環形車塔，最大可供 35 噸數物流車抵達各樓層碼頭進行裝卸作業。園區東側設有設置統昶行銷專用之 AS/RS，進行貨品的入倉、出倉及庫存之智慧化管理，以提高管理效能及出貨效率。建物屋頂佈建太陽能發電系統，預計尖峰發電量可達約 1200kWP，有助於減少碳排放並進行能源轉型以達低碳永續發展的目標。



園區運營方面，透過 AI 影像辨識系統、物流車智慧管理系統等相關自動化 / 智能科技，進行物流運作的智能化和數據化管理，以達到園區內外順暢交通、維護安全之目的，確保園區能提供高效、便捷及安全的服務。

桃園民豐物流園區的建置，為統一企業集團全國零售物流版圖重要一環，也有助於帶動北台灣物流產業鏈發展，本案預計創造約 800 人的就業機會。