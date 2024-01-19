寒流來襲 統一超保暖商品備貨大增5倍 業績看增1成

連鎖超商龍頭統一超 (2912-TW) 今 (19) 日指出，由於本周末強勁寒流將來襲，7-ELEVEN 集結熱食、飲品到用品共上百款抗寒商品迎來保暖商機，並於觀光風景區、追雪熱點週邊門市加強保暖商品備貨，貨量較平日增超過 5 倍，預計相關做法帶動周邊業績成長 10%。

7-ELEVEN 觀察，冬季氣溫每下降 5 度，熱食自助區商品銷售平均可大增 20%，並促使保暖商品臨時性購買需求湧現。

因此，7-ELEVEN 對於這波強烈寒流規劃從熱食、飲品到用品共上百款抗寒商品，滿足消費者隨時隨地保暖需求，集結滷味、麻辣燙、關東煮等熱食自助區等於超過 5000 家門市火熱開鍋。

另一方面，7-ELEVEN 於觀光風景區、追雪熱點週邊門市加強保暖商品備貨，較平時增 5 倍以上，尤其暖暖包、發熱衣等，相關做法預計帶動相關業績成長 10%。

統一超去年合併營收首度衝破 3000 億元，創下歷史新猷，台灣 7-ELEVEN 以創新、精業、整合 3 大策略深耕在地，採「有 7-ELEVEN 真好」的服務理念於全台 368 鄉鎮市區綿密布點，店數達 6859 家，是首個達成全鄉全店里程碑的零售業。

統一超已串聯擁有近 1700 萬會員 OPEN POINT 生態圈，另有轉投資事業包括菲律賓 7-ELEVEN、悠旅生活 (台灣星巴克) 、統一生活 (康是美)、上海 7-ELEVEN、浙江 7-ELEVEN 等，均挹注整體營收成長。