鉅亨網記者張欽發 台北 2024-01-29 15:44

統一 (1216-TW) 將加碼投資建構亞洲流通大平台，統一今 (29) 日指出，統一旗下凱友投資公司經董事會授權向持有 Woongjin Foods Co., Ltd. (熊津食品)20.68% 股權股東提出股權收購要約，一旦此一加碼投資案獲得進展，韓國熊津食品將成爲統一集團 100% 的子公司。

統一在 2019 年投資逾 70 億元投資韓國熊津食品，目前對熊津食品持股 79.32%，2023 年熊津食品包括投資 7.5 億元在韓國公州興建大型興建物流中心，並投資 3.2 億元購併飲用水廠；其中，第一階段 1 萬坪大型常溫物流中心將在 2024 年 2 月完工，全部高達 1.5 萬坪的興建物流著眼未來 10 年發展。

熊津食品對物流中心和礦泉水水源地是很久之前就開始着手規劃項目，在現在看來非常需要，但也是未來業務擴張必備的項目。未來三年內，將考慮對主力產品茶飲生產進行 Aseptic 就是無菌生產設備的新投資。

熊津食品 2019 年由統一購併後，除了 2020 年受新冠疫情影響之外，每年都保持約 8.5% 的增長。

目前熊津生產的產品約有 250 種，共有 3 個工廠，包括 3 條飲料生產線，1 條咖啡生產線，1 條紅參生產線，4 條甜食生產線及 1 條水生產線，總共有 10 條生產線。

熊津食品覆蓋韓國的零售通路高達 97%，主要集中在便利店、大型超市和電商通路，並保持每年約 8-10% 的增長率。以果汁、茶類、紅蔘和碳酸飲料爲主，截至 2022 年底的銷售額約 3000 億韓元（新台幣 74 億元）。

長期以來，熊津食品提供消費者多樣化的產品、優良的品質和品牌競爭力，是持續增長的主要原因，如大麥茶在韓國推出已 20 年，在同類產品在韓國市場的市占率達 70%。