風電利多! 離岸風電環評初審改二級制 大幅提升審查效率

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-02-06 18:54

環境部今天表示，未來風電業者所提送環評相關書件只要符合檢核表，經審查後，即可取得遴選資格，該草案通過後即可大幅降低第一階段的行政審查資源，預估可減少七成，最快 2 月底上路。

環境部說明，經濟部去年修訂相闗作業要點，以「環評初審通過」作為參與遴選資格的條件，導致當同一場址有多家風電業有興趣時，即出現重複調查場址環境資料，及環評會也重複審查的情形，不僅業者增加成本，環境部也浪費行政資源。為解決此困境，特針對離岸風電開發案訂定環評初審要點，調整專案小組初審程序為二階段。

環境部上週預告訂定「風力發電離岸系統開發行為環境影響評估初審作業要點」，未檢風電業者所提送的環評相關書件符合「離岸風電環評審查事項檢核表」之事項後，經審查後，即可完成第一階段專案小組初審，取得經濟部遴選資格，後續經濟部完成遴選，實際取得核配發電容量之風電業者，再進入第二階段環評實質審查，除可提升行政效率，更可達成能源轉型及環境保護雙贏目的。

環境部汲取過去數十件離岸風電審查經驗，強化環保議題及要求，包含風機基礎、海纜共同廊道及上岸點、風機間距、鳥類廊道、鯨豚保育措施及環境監測計畫等，制定檢核表 2.0 版，納入初審要點，通過 2.0 版檢核表後，即完成第一階段專案小組初審。