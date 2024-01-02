離岸風電2023年最新進度曝光 經部：完成2.25GW風場建置

經濟部今 (2) 日公告 2023 年離岸風電最新進度指出，計至 2023 年底，已安裝 283 座風力機，目前已經完成 2.25GW 的風場建置，累除了在亞太地區名列前矛，更是全球離岸風電少數突破 2GW 的國家。

根據國際風能協會 (GWEC) 資料指出，2019 年新冠疫情爆發，各國離岸風電推動受到，包括英國、德國、中國、西班牙、義大利等，再加上俄烏戰爭等外在因素，使得各國離岸風電的進度大受影響。

經濟部指出，台灣的離岸風電進度也面臨一定的困境，除國際因素外，在台灣有限施工氣候窗情形下，每年的施工期只有短短 6 至 7 個月。此外，2023 年受到多個颱風侵襲，也影響風場建置進度。

不過經濟部表示，在工作團隊努力之下，累計至 2023 年底已安裝 283 座風力機，更完成 2.25GW 的風場建置，達成原定 2023 年離岸風電設置的 2.03 至 2.43GW 目標。

至於 2024 年離岸風電的目標，經濟部說明，能源署與各風場的開發業者組成任務小組，每個月追蹤工程進度，公司部門預計合力達成 314 至 374 座風力機組安裝，目標是累計裝置容量需達 2.56 至 3.04GW。