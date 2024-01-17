中鋼成功開發離岸風電鋼板 推進風機國產化目標

中鋼 (2002-TW) 宣布，配合政府能源轉型政、積極發展離岸風電，將過往生產船用鋼板產品之海洋用鋼產製技術延伸，成功開發水下基礎及風機塔架所需的風電鋼板，實現風電設施國產化目標，支應風機組件運維所需的鋼材。

中鋼表示，離岸風電是使用鋼材占比最高的一項再生能源，依政府規劃未來離岸風電區塊開發至 2035 年將有 15GW 開發量，預估未來用鋼需求量將達約 160 至 170 萬噸。

水下基礎等離岸風機支撐結構不僅要在嚴苛的海洋環境中承受強風、波浪、潮流的極大作用力，也必須抵抗高鹽分的海水腐蝕，其建造所需的鋼材品質要求遠超過陸上使用的結構用鋼，離岸風機水下基礎製造通常使用厚度 50mm 以上的鋼板。

中鋼說明，目前水下基礎使用鋼板依規格區分為歐規 EN、美規 ASTM、日規 JIS 與挪威驗船協會 DNV 等共十六項鋼種，中鋼將過往生產船用鋼板產品之海洋用鋼產製技術延伸，投入大量研發資源，成功開發產製 S355ML、S420ML、S460ML 等鋼材。

與國外進口的風電鋼板相較，中鋼建立起「品質優、交期短、服務快」之優勢競爭力，其中 S460ML 鋼材可應用於遠洋深海區域，即使在零下 40℃的低溫嚴峻環境下也具備超高韌性。

此外，為加強水下基礎防護海上強風與水氣之高腐蝕性影響，延長風機使用壽命，風電鋼板在煉鋼時加入銅、鎳等抗銹耐蝕合金，進一步強化鋼材的耐候性。

中鋼在離岸風電產業發展上不僅以「穩健」、「聚焦」的原則延伸鋼鐵本業核心能力，投入離岸風場開發及水下基礎製造等新事業領域，也成功開發及產製風電鋼板產品，穩定供應強韌性兼具的超厚鋼板予水下基礎業者，發揮鋼鐵產品更大的產業價值。

展望未來，中鋼將研發更優質的風電鋼板外，也持續結合離岸風電供應鏈廠商，支援水下基礎產製所需的銲接、製管、陰極防蝕等加工應用技術。