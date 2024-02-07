台灣1月出口年增 18.1% 資通與視聽產品買氣推升對美出口

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-02-07 17:39

財政部今 (6) 日公布，台灣今年 1 月出口總值 371.9 億美元，創歷年同月次高，因去年 1 月適逢農曆春節，年增率亦擴大為 18.1%，且對美出口年增率也寫下歷年單月次高；財政部統計處副處長蔡美娜樂觀表示，和去年第四季相比，復甦力道明顯持穩且向上，可以期待 3 月底至 5 月之間將「春暖花開」。

蔡美娜指出，隨人工智慧、高效能運算等新興應用商機持續發酵，1 月出口 371.9 億美元，為歷年同月次佳，且因去年同期適逢農曆春節長假，年增率擴大為 18.1%，連續 3 個月正成長；進口因電子零組件需求回溫，以及廠商於春節前增補基本金屬、塑化等原物料庫存，規模值上升至 347.0 億美元，為近 15 個月最高，同受基期作用，年增 19.0%。

1 月主要貨品出口在工作天數增加下，大多較上年同月回升，資通與視聽產品因顯示卡、伺服器、儲存媒體等需求暢旺，出口增幅高達 1.0 倍，規模值創單月第 2 高，占總出口比重提升至 25.3%。電子零組件、塑橡膠及其製品出口皆年增 7.5%，機械亦增 4.0%，分別終止連續 14-22 個月下滑態勢。

今年 1 月對美國、東協、中國大陸與香港 3 大市場出口均呈上揚，各年增 56.6%、36.6%、17.2%，其中對美出口值受資通與視聽產品買氣活絡推升，創下歷年單月次高，對陸港出口則結束連續 17 個月負成長。對日本出口受電子零組件輸出減半拖累，對歐洲因自行車及其零件、油品等外銷欠佳，分別轉呈下降 26.6%、11.8%。