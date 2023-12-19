前端風電切入氫能商機 壓力桶槽明年Q1可望取得認證

新光鋼 (2031-TW) 子公司前端風電 - 新 (7720-TW) 今 (19) 日召開法說，除了持續優化風電水下基樁良率外，公司也將透過鹿港新廠布局氫能壓力桶槽製造，目前正向鍋爐壓力容器製造廠 (ASME) 申請認證，最快 2024 年第一季可取得認證。

前端風電主要業務為風力發電水下基樁（pin pile）製造，受惠於自有 AI 檢測技術，管理程序持續精進優化，產品自檢品檢良率已趨近於 100%，也使水下基礎製造業務今年上半年來到 40%。

前端風電表示，隨著風機走向大型化、大水深與浮動式趨勢，前端進行興建鹿港新廠以布局新世代風機產品，有利公司成為新世代風機關鍵零組件供應廠商之一。

除了布局新一代的風機產品外，前端風電也看好，氫氣能源 (hydrogenic energy) 將是未來能源新趨勢，也申請 ASME 鍋爐壓力容器製造廠之非核認證，朝向鍋爐、桶槽、壓力容器等工件進行專案接單及製造服務。

根據國發會發布台灣淨零排放路徑及策略總說明，淨零轉型主要計畫至 2030 年將投入近 9 千億預算，其中再生能源及氫能預算為 2107 億元為最高，未來目標氫能源佔 9-12% 發電量，預期創造 435 萬噸氫氣需求。

此外，無碳排之綠氫能源發展方面，英國正在開發氫能源電解設備安裝在浮式風機以產生綠氫之解決方案，預期浮式風機加氫能源的綠氫解決方案技術將逐漸成形。