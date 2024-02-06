台灣1月CPI 1.79%降至7個月低點 惟食物類仍漲4%

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-02-06 17:44

主計總處今 (6) 日公布 1 月消費者物價總指數 (CPI) 年增率為 1.79%，降至 2% 通膨警戒線下，並來到 7 個月來相對低點，扣除蔬菜水果後僅漲 1.58%，再剔除能源後的總指數 (即核心 CPI)，漲 1.64%；不過，外食費漲 4.00%，使民眾對通膨壓力仍明顯有感。

就各查價項目來看，價格上漲者主要有番石榴 (芭樂) 較去年同期大漲 88.38%、香蕉漲 67.77%、診所掛號費漲 10.23%、金飾及珠寶漲 10.03%、中藥材漲 10.01%、胡蘿蔔漲 8.71%、其他自付費 (處方藥品自付費等) 漲 8.63%、豬肉漲 8.44%。

圖表：主計總處提供。

從七大類來看，食物類漲 4.10% 最多，主因水果上漲 20.86%，肉類因飼養成本仍高，漲 5.63%，加上調理食品、外食費、穀類及其製品各漲 4.31%、4.00% 和 3.35%，惟蔬菜因近期天候穩定，供給充裕，價格下跌 14.54%，抵銷部分漲幅。

醫藥保健類漲 3.12%，反映去年 7 月起實施「健保部分負擔調整方案」，調高健保門診藥品和急診部分負擔，加上掛號費調漲，使醫療費用上漲 3.70%，藥品和保健食品漲 3.15%。

衣著類漲 2.47%，則因部分服飾優惠較去年減少，成衣價格上漲 2.68%。

居住類漲 1.75%，主因住宅維修費、房租和電費分別上漲 3.47%、2.14% 和 1.30%，惟家庭耐久設備 (如冷暖氣等耐久家電) 跌 1.79%，抵銷部分漲幅。

按商品性質別觀察，商品類上漲 2.18%，而服務類漲 1.38%，其中，外食費漲 4.00%。