〈台積電董事會〉每股配3.5元現金股利 6/13除息交易日

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-02-06 20:00

台積電 (2330-TW)(TSM-US) 今 (6) 日召開董事會，核准配發 2023 年第四季每股現金股利 3.5 元，其普通股配息基準日訂定為 2024 年 6 月 19 日，除息交易日則為 2024 年 6 月 13 日。

依公司法第一六五條規定，在公司決定分派股息之基準日前五日內，自 2024 年 6 月 15 日起至 6 月 19 日止，停止普通股股票過戶，並於 2024 年 7 月 11 日發放。

此外，台積電在美國紐約證券交易所上市之美國存託憑證之除息交易日也為 2024 年 6 月 13 日，與普通股一致。因應美國紐約證券交易所自 2024 年 5 月 28 日起，將證券交割期間由二個營業日縮短為一個營業日，台積電美國存託憑證配息基準日也訂為 2024 年 6 月 13 日。

台積電也核准 2023 年員工業績奬金與酬勞 (分紅) 總計約 1001 億 8106 萬元，其中員工業績奬金約 500 億 9053 萬元已於每季季後發放，而酬勞 (分紅) 約新台幣 500 億 9053 萬元將於今年 7 月發放。

台積電此次也核准資本預算約 94 億 2,148 萬美元，用於建置先進製程、先進封裝、成熟及 / 或特殊製程產能、廠房興建及廠務工程包括建置南部科學園區零廢製造中心；4. 資本化租賃資產。

另外，台積電核准於不超過美金 52 億 6,200 萬元之額度內增資 Japan Advanced Semiconductor Manufacturing, Inc.(JASM)；也核准於不超過美金 50 億元之額度內增資本公司百分之百持股之子公司 TSMC Arizona。

台積電核准於不超過美金 30 億元之額度內增資本公司百分之百持股之子公司 TSMC Global，以降低外匯避險成本。

同時，台積電為吸引及留任公司高階主管及關鍵人才，並將其獎酬連結股東利益與 ESG(環境、社會、公司治理) 成果，核准發行 2023 年限制員工權利新股共 2,960 仟股。此外，台積電也核准發行不超過普通股 4,185 仟股之 2024 年限制員工權利新股案，並將呈送 2024 年股東常會核准。