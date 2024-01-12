〈貴金屬盤後〉美CPI意外強勁 降低3月升息可能性 黃金走跌

美國 12 月消費者物價指數 (CPI) 高於預期，恐降低美聯準會 (Fed)3 月降息的可能性，從而提振美元和公債殖利率，令周四 (11 日) 黃金回吐漲幅。

紐約黃金期貨下跌 0.4%，收每盎司 2019.3 美元

黃金現貨價下跌 0.4%，報每盎司 2014.89 美元。

美國 12 月消費者物價指數年增 3.4%，高於上個月 3.1% 的升幅，可能令 Fed 推遲 3 月備受期待的降息。該 CPI 公布後，美元和公債殖利率隨之擴大上升。

紐約獨立金屬分析師 Tai Wong 表示，由於交易員仍堅信 3 月會降息，所以較預期強勁的 CPI 應會縮限黃金表現，但金價只是勉強走低，市場盼望明日公布的生產者物價指數 (PPI) 能顯示走疲。

美勞工部報告，上周 (1/6 止) 初次請領州失業救濟人數減少 1000 人，至(季調後) 20.2 萬人。

根據 CME FedWatch 工具，交易員預計 Fed 3 月升息的可能性為 66%，而 CPI 公布前的比例為 71%。升息不利於不孳息的資產，例如黃金。

市場將轉向聚焦周五公布的 PPI，以探詢 Fed 的利率前景。

然而，道明證券 (TD Securities) 大宗商品策略師 Daniel Ghali 認為，PPI 數據不會對黃金產生重大市場驅動力。

花旗報告指出：「中國人行持續建倉黃金，因此亞洲實體需求似乎為 2024 年的黃金市場環境增添了建設性。」

花旗報告指出：「中國人行持續建倉黃金，因此亞洲實體需求似乎為 2024 年的黃金市場環境增添了建設性。」

現貨白銀周四下跌 1.6% 至每盎司 22.50 美元。鈀金下跌 1.9% 至每盎司 980.17 美元。鉑金下跌 1% 至每盎司 909.76 美元。