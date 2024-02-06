玉晶光1月營收19.48億元創歷年同期新高 年增44.58%

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-02-06 15:32

蘋果供應鏈光學元件廠玉晶光 (3406-TW) 今 (6) 日公布 2024 年 1 月營收爲 19.48 億元，創歷年同期新高，月增 7.08%，年增 44.58%，在玉晶光積極於台灣及廈門擴充產能之下，有利於在 2024 年首季營創歷史同期新高。

玉晶光在掌握美系客戶的優勢之下，加上兩岸不斷的擴產產品品項及升級，公司營收在 2019 年高幅度成長逾 50% 突破 100 億元，到 2023 年已近倍增到 216.75 億元，這也是玉晶光年度營收首度突破 200 億元，公司對今年的業績並不看淡，如出貨順利，2024 年首季營收將超越去年同期的 33.28 億元。

玉晶光 2023 年第三季營收 88.53 億元，毛利率 35.05%，季增 4.93 個百分點，年減 7 個百分點，稅後純益 15.69 億元，年減 9.23%，每股純益 13.92 元；2023 年前三季營收 148.87 億元，毛利率 33.31%，年減 4.99 個百分點，稅後純益爲 19.19 億元，年減 21.01%，每股純益 17.02 元。2023 年第三季玉晶光毛利率表現不如預期，主要原因是產品組合其中 VR 產品占比達 20% 的影響，當然 VR 新產品的良率及生產規模影響也有關。

而玉晶光預計第四季在產品組合改變下，有利於毛利率有機會勝過第三季的 35.05%。