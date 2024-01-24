全民深呼吸2.0 政院撒幣766億淨零 攜手9大部會護空品

環境部 24 日對外說明介紹第二期空污防制方案策略，行政院已核定該方案預算投入 766 億，將推動八大面向 37 項精準減量措施，目標設定細懸浮微粒 (PM2.5)116 年平均濃度改善至 13 微克 / 立方公尺以下，臭氧 (O3) 8 小時紅色警示站日較 108 年改善 80%。

環境部在過去四年第一期空氣污染防制方案（109 年至 112 年）努力基礎下，接續提出第二期空氣污染防制方案（113 年至 116 年），並已於 112 年 12 月 21 日經行政院核定。將藉由精準治理結合淨零轉型減污減碳共利策略，跨域整合九大部會量能來全方位投入，提昇全民空氣品質。

環境部說明，有別於第一期方案著重國營事業、鍋爐、老舊車輛等 管末排放改善措施，第二期方案朝向結合淨零排放並整合跨部會量能，進一步從污染源頭改善來提升空氣品質。

環境部規劃投入 79 億元，除持續加嚴排放標準降低工廠及車輛污染排放外，將補助電動公車、增設充電樁及優化電動公車路網，創造電動車友善環境；經濟部規劃投入約 18 億元用於工業輔導改善、電動物流車、電動機車能源補充設施；交通部及農委會等部會預計投入約 19 億元於綠色運輸及改善河川揚塵；此外，在跨部會合作下，台電、中油、中鋼、中華郵政等國營及政府轉投資事業，規劃共計投入 650 億元分別進行製程改善、提升防制設備效率、郵務車電動化等對空氣污染改善有助益之措施。

環境部表示，2050 淨零目標充滿挑戰，第二期方案將持續提升行業減量技術、強化車輛及機具管理、推動減污減碳共利策略並加強特定季節應變，透過跨部會、中央與地方合作改善污染問題，突破以往單純靠環保部門單打獨鬥困境，期待政府各部門、各行業、社會團體、大眾共同攜手合作，一起投入清潔能源的使用，發展綠色技術，力行淨零綠生活，推廣綠色低碳運輸及深耕環境教育等，以全方位及多元化面向，提升臺灣空氣品質環境，守護民眾健康。