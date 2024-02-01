旭威認證攜手CRSSA減碳排聯盟 助企業接軌國際淨零目標

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-02-01 17:26

富威電力 (6994-TW) 旗下旭威認證今 (1) 日宣布，攜手碳減排體系服務聯盟 (CRSSA)，共同建立台灣企業在溫室氣體減排方面的全面管理體系，提供溫室氣體減排的最佳方案，以因應未來更嚴格的監管與認證要求。

隨著歐盟 CBAM 碳關稅上路，2025 年台灣也即將開始徵收碳費，加上金管會對上市櫃企業在碳揭露方面要求更加嚴格，旭威認證提供專為台灣企業打造的溫室氣體減排的最佳方案，包括碳知識賦能課程、科學基礎減量倡議 SBTi 申請、碳揭露專案 CDP 申請、GHG Protocol 企業碳盤查及驗證，以及供應鏈系統性碳減排設置到查證作業等。

旭威認證指出，溫室氣體盤查主要指引標準有兩部分，包含溫室氣體盤查議定書 (GHG Protocol)，以及 ISO 14064 溫室氣體盤查標準。目前台灣企業普遍使用 ISO 14064-1 作為溫室氣體核算及報告的標準，大部分未重視或簡化應用 GHG Protocol 盤查範疇三 (Scope 3)。

然而，GHG Protocol 盤查範疇三已經是全球報告倡議組織 GRI、國際財務報導準則 IFRS、美國電子產品環境影響評估工具 EPEAT 標準，以及歐盟「企業永續報導指令」CSRD 等國際組織的符合性要求。

因此旭威認證與 CRSSA 合作開發一系列教育訓練課程，幫助企業理解 GHG Protocol 準則，並提供相對應的 SBTi 申請以及 GHG Protocol 盤查的輔導服務，協助企業建構專業的氣候風險因應團隊。