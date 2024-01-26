鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-01-26 19:11

兆豐銀行辦理「淨零轉型好依靠 進駐園區有我兆」論壇，第一場講座即選在位於高雄楠梓科技產業園區，邀請日月光淨零辦公室副總經理李政傑以通往「淨零永續的數位轉型之路」分享日月光的淨零經驗。

氣候變遷、全球暖化及溫室氣體排放等議題近年來受到國際社會高度關注，在淨零轉型的經濟環境變遷下，國際碳排規範增加，歐盟更已於 112 年 10 月試行「碳邊境調整機制」（CBAM）。兆豐銀行以「發揮正向影響、引領永續發展」為使命，近年舉辦多場 ESG 講座，引導企業採取節能減碳，並持續向銀行同仁、投融資客戶傳遞 ESG 相關資訊、提升永續知能。

兆豐銀 113 年的第一場講座「淨零轉型好依靠 進駐園區有我兆」，地點選在位於高雄的經濟部楠梓科技產業園區辦理，並特別邀請設立於園區內，獲選世界經濟論壇全球燈塔工廠的半導體大廠日月光，由公司淨零辦公室李政傑副總經理以通往「淨零永續的數位轉型之路」為主題，分享日月光利用智慧工廠管理，攜手上、下游供應鏈及客戶緊密串連，努力實現淨零排放目標。

會中也由台灣中小企業聯合輔導基金會說明經濟部 113 年度各項補助措施及各項專案貸款，協助企業善用政府政策，讓有意願朝向低碳化升級轉型業者了解，加速提升競爭力。

兆豐銀行也利用這次與企業面對面的機會，介紹兆豐銀銀行為進駐經濟部產業園區企業戶資金所需，推出的「進駐園區有我兆」專案、經濟部疫後振興及低碳智慧納管貸款專案等，使企業可以善用各項資源，加速低碳化、智慧化，推動產業轉型升級。

兆豐銀行近年積極落實普惠金融，在協助中小企業取得營運資金以升級轉型上不遺餘力，中小企業放款金額及戶數均逐年突破新高，中小企業放款市占率更名列前五名，並獲金管會評選為「辦理中小企業放款績優銀行」。